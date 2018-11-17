В Киеве требуют отставки Авакова

Источник: Корреспондент.net

Возле ведомственного спецкомлекса, где проживает министр внутренних дел Арсен Аваков, в субботу, 17 ноября, собралось около сотни активистов. Они обвиняют Авакова в провале реформы правоохранительных органов и требуют его отставки, сообщает РБК-Украина.

Участники акции утверждают, что следствием провала реформ стали нападения на гражданских активистов и убийства Павла Шеремета, Ирины Ноздровской, Екатерины Гандзюк и других.

"Когда нас убивают, Аваков постит лимоны с отдыха и лайкает сообщения о том, что активисты плохие. Вместо раскрытия преступлений нам пытаются донести мысль, что убивать людей, если их позиция тебе не нравится, - это нормально. Если не остановить этот террор, то все закончится очень плохо, приведет к хаосу внутри страны ", - заявил одесский активист Сергей Стерненко, который пережил несколько нападений.

Участники акции также требуют отставки генерального прокурора Юрия Луценко. Они принесли плакаты с надписями "Аваков мусор", "Кто заказал активистов?", "Ненаказанное зло растет", "АвакOFF".

Отмечается, что акцию организовали Автомайдан, ЦПК и общественная инициатива Кто заказал Катю Гандзюк?. Пришли также активисты националистической организации С14 и люди в камуфляже с шевронами Донбасс. Возле ограды спецкомплекса находится несколько полицейских.