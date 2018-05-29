В Киеве убили Аркадия Бабченко

Источник: Корреспондент.net

В Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в карете скорой помощи. О смерти журналиста вечером во вторник, 29 мая, сообщила спикер Нацполиции Киева Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

О ранении Бабченко ранее заявил главный редактор Радио НВ Валерий Калныш.

"Стреляли в Аркадия Бабченко", - написал он у себя в в Facebook. Позже журналист отредактировал сообщение на "Убит Аркадий Бабченко".

Пресс-секретарь полиции Блищик в сообщении не называет имя погибшего журналиста, но судя по всему, речь идет именно о Бабченко.

"На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался. Погибший - гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщила Блищик.

Она также уточнила, что событие произошло на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе столицы.