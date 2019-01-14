В Киеве укладка асфальта в лужи попала на видео

Источник: Корреспондент.net

В Киеве сняли на видео, как коммунальные службы укладывают асфальт прямо в лужи. Соответствующий ролик опубликовало сообщество Киев Оперативный в Facebook.

"На улице Николая Пимоненко, 4 асфальт кладут прямо в лужи. Видео выкладываем на всякий случай, если весной кто-то будет удивляться, "куда делся асфальт"", - говорится в сообщении.