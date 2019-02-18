18.02.2019
В Киеве в озере нашли мину времен Второй мировой
Источник: Корреспондент.net
В Киеве сотрудники коммунального предприятия Плесо во время уборки озера на улице Якубовского нашли мину времен Второй мировой войны. Отмечается, что на место вызвали сотрудников полиции.
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