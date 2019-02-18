В Киеве в озере нашли мину времен Второй мировой

Источник: Корреспондент.net

В Киеве сотрудники коммунального предприятия Плесо во время уборки озера на улице Якубовского нашли мину времен Второй мировой войны. Отмечается, что на место вызвали сотрудников полиции.