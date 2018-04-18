В Киеве в троллейбусе произошла поножовщина

Источник: Корреспондент.net

На столичной улице Малой Житомирской в троллейбусе произошла – пострадали от одного до двух человек. Из-за инцидента движение по улице перекрыто.

По словам очевидцев, драка произошла между двумя компаниями. До приезда полиции двери троллейбуса заблокировали, поэтому все пассажиры - участники драки, раненный и очевидцы, среди которых были дети, оставались внутри.

Позже на место инцидента приехала скорая и полиция. Двери троллейбуса разблокировали, раненого осматривают врачи.