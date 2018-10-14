В Киеве возле Лавры массовые задержания - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Полиция задержала 122 человека на территории Киево-Печерской лавры, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в полиции.

По данным источника издания, группа мужчин спортивной внешности разного возраста с утра сосредоточилась на территории монастыря.

"Верующие пожаловались, что эти ребята создают толкучку перед Успенским собором. Они явно не молиться туда пришли", - добавил собеседник.

Источник уточнил, что задержанные не сопротивлялись и добровольно сели в автозаки. Некоторые из них говорили правоохранителям, что они семинаристы.