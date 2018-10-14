14.10.2018
В Киеве возле Лавры массовые задержания - СМИ
Источник: Корреспондент.net
Полиция задержала 122 человека на территории Киево-Печерской лавры, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в полиции.
По данным источника издания, группа мужчин спортивной внешности разного возраста с утра сосредоточилась на территории монастыря.
"Верующие пожаловались, что эти ребята создают толкучку перед Успенским собором. Они явно не молиться туда пришли", - добавил собеседник.
Источник уточнил, что задержанные не сопротивлялись и добровольно сели в автозаки. Некоторые из них говорили правоохранителям, что они семинаристы.
Группа из 66 человек была отправлена в районные отделения полиции, где у них проверят документы и отправят домой. Остальные до сих пор находятся перед входом в лавру, их заблокировали бойцы полка полиции особого назначения.
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