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В Киеве возле офиса "Национального корпуса" на Оболони произошел взрыв, - полиция

Источник: 112.ua

22.05.2017

В Киеве на ул. Зои Гайдай на Оболони, где расположен офис партии "Национальный корпус" (ранее называлась "Азов"), сегодня утром произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Взрывом был поврежден металлический забор и обгорела стена на первом этаже дома.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили следы взрыва неизвестного предмета. Полицейские выяснили, что взрыв произошел около 04:00, но по линии "102" никаких сообщений от местных жителей или очевидцев происшествия не поступало. В результате инцидента никто не пострадал. Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства для проведения необходимых следственных действий. Сведения о событии надлежащим образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. После окончания проверки будет дана правовая квалификация инцидента", - говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства происшествия. Причастных к происшествию устанавливают.

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