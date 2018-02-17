В Киеве за порядком 18 февраля будут следить около 3 тыс. правоохранителей

Источник: Українські новини

Около 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут следить за соблюдением порядка в Киеве в ходе мероприятий, посвященным годовщине событий в феврале 2014 года. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

"В Киевскую городскую государственную администрацию поступили несколько заявок на проведение мероприятий в центральной части города. Все акции связаны с годовщиной событий 2014 года. За порядком в целом будут следить около 3 тыс. правоохранителей: как полиция, так и военнослужащие Национальной гвардии. Кроме того, будут создание резервы на случай осложнения оперативной обстановки ", - говорится в сообщении.

Ограничивать доступ к Майдану Независимости не планируется, но сотрудники полиции будут проводить более тщательные проверки.

"Информации о возможных провокациях нет, но, учитывая разноплановость и массовость акций, мы должны быть начеку", - сказано в сообщении со ссылкой на начальника ГУНП в Киеве Андрея Крищенко.