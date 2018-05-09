В Киеве задержали мать погибшей Бережной - СМИ

Источник: Корреспондент.net

В Киеве во время акции Бессмертный полк полиция задержала главу Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной Елену Бережную. Об этом в среду, 9 мая.

Отмечается, что женщину задержали за использование запрещенной в Украине георгиевской ленточки.

"Во время задержания Бережная сопротивлялась, но правоохранителям все же удалось поместить Бережной к автомобилю патрульной полиции", - сообщает СМИ.

В то же время правозащитная группа Успішна варта на своей странице в соцсети Facebook сообщает, что Бережная сейчас находится в Печерском райотделе полиции. К ней едет адвокат.

"Сотрудники полиции применили к ней физическое насилие, Елена Бережная из райотдела будет ехать в больницу для получения медицинской помощи. Елена Бережная просит о помощи все правозащитные и международные организации!" - говорится в сообщении.