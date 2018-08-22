В Киеве задержали подпольного оружейника

Источник: Корреспондент.net

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который воровал оружие на складах института Сухопутных войск ВС Украины, переделывал его и продавал клиентам. Об этом сообщается на сайте Нацполиции в среду, 22 августа.

Во время проверки було установлено, что к уголовному бизнесу причастен 42-летний уроженец Кыргызстана, который проживает в Киеве.

"Мужчина в прошлом окончил Институт Сухопутных войск Украины по специальности инженера-конструктора, где потом некоторое время работал. На сегодняшний день он известен как частный предприниматель в сфере технического обслуживания и ремонта автомобилей. Но по совместительству киевлянин зарабатывал деньги именно по полученной специальности", – говорится в сообщении.

На территории гаражного кооператива в Соломенском районе столицы мужчина оборудовал мастерскую по ремонту и переработке различного рода оружия, в том числе автоматического огнестрельного. По предварительной информации, большинство комплектующих и уже собранных образцов бывший сотрудник военного института украл именно с его складов. Еще часть деталей он заказывал через отлаженный канал.

"Учитывая общественную опасность "подпольной" деятельности горе-предпринимателя, и отдельные случаи совершения преступлений, где было использовано именно переделанное оружие, правоохранителями было принято решение о неотложных мерах", – рассказали в полиции.

В ходе обыска в гараже был изъят целый арсенал: три автомата Калашникова, пистолет системы Стечкина, пистолет Макарова, пистолет Компакт, револьвер Магнум, три пистолета Блоу Магнум, пистолет без ударноспускового механизма Магнум, две гранаты РГД-5 и запалы к ним, 19 магазинов к автомату Калашникова, шесть магазинов к пистолетам, комплектующие части к автоматам и пистолетам, около 400 патронов различного калибра, три ракетницы, два арбалета и 23 стрелы, а также порох.

Мужчину задержали и поместили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье незаконном обращении с оружием. Устанавливаются личности его сообщников и клиентов.