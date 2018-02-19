В Киеве закрыли на карантин более 200 школ

Источник: Корреспондент.net

В Киеве на карантин закрыты 205 школ полностью и 28 поклассово. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

"В столице до сих пор приостановлен учебный процесс в 205 школах полностью и в 28 - поклассово. Наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Шевченковском (закрыто 35 школ) и Соломенском (закрыто 28 школ) районах. Наименьшее количество школ, где приостановлен учебный процесс, в Днепровском районе (закрыто 3 школы полностью и 7 поклассово)", - сообщил он.

По словам Поворозника, есть вероятность, что до конца февраля все учебные заведения столицы возобновят учебный процесс.