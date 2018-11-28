В Киеве "заминировали" сеть супермаркетов

Источник: Корреспондент.net

В Киеве эвакуируют сеть супермаркетов в связи с сообщением анонима о минировании. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Информация о взрывчатке в магазинах поступила в Службу безопасности Украины. Однако в связи с тем, что аноним не указал, по какому адресу заложена взрывчатка, полицейские будут проверять все магазины сети.

Также отмечается, что для максимально оперативной отработки супермаркетов создано несколько групп правоохранителей, в которые вошли взрывотехники и кинологи.