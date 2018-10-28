В Киеве "заминировали" универмаг Украина

Источник: Корреспондент.net

Сотрудники полиции ищут взрывчатку в киевском универмаге Украина на проспекте Победы.

По словам сотрудников полиции, которые охраняют огражден периметр, информация о заминировании поступила на линию 102 около полутора часов назад. Сейчас все посетители и персонал эвакуированы из здания, помещения обследуют взрывотехники, – говорится в сообщении.

Сколько времени может занять проверка – точно неизвестно, так как площадь универмага очень велика.