В Киеве зажгли главную елку страны

Источник: Корреспондент.net

В Киеве на Софийской площади вечером в среду, 19 декабря, зажгли главную елку страны - открытие сопровождалось фейерверками.

На сцене присутствовали мэр столицы Виталий Кличко и первая леди Марина Порошенко, которые поздравили украинцев.

В этом году на главной 25-метровой елке страны более полторы тысяч игрушек и три километра гирлянд.

Новинкой этого года стал экран, через который гости праздника будут передавать свои поздравления. Также по площади будет ездить первый поезд желаний Полярный экспресс. Все желающие смогут сфотографироваться в нескольких фотозонах, посетить магический туннель, новогодне-рождественскую сувенирную ярмарку, сказочную аллею чудес, а также зону сладостей.