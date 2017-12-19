В Киеве зажгли главную елку Украины

Источник: Корреспондент.net

В Киеве сегодня в 19:00 началась церемония зажжения огней на главной елке Украины.

Как отмечается, также открываются новогодне-рождественские празднования на Софийской площади.

Новогоднее дерево украшено фонариками и игрушками-бабочками. Ежедневно елка будет менять подсветку и только в день открытия и 31 декабря дерево будет подсвечено всеми оттенками радуги.