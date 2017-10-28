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28.10.2017

В Киеве женщина бросила младенца на вокзале

Источник: КорреспонденТ.net

В Киеве женщина оставила 9-месячного ребенка возле метро Вокзальная. 

Отмечается, что к правоохранителям накануне поздно вечером обратились неравнодушные граждане, которые принесли 9-месячного мальчика. Прохожие рассказали, что на площади Вокзальной заметили женщину с ребенком в одной руке и бутылкой пива в другой. Она вела себя неадекватно. Когда же очевидцы проходили мимо входа в метро во второй раз – увидели брошенного ребенка.

Правоохранители разыскали женщину через полтора часа. При общении с ней оказалось, что 25-летней матери, которая приехала с сыном из Херсонской области, ребенок мешал отдыхать и употреблять алкогольные напитки. Теперь она общается со следователями и сотрудниками ювенальной превенции. Мальчиком занимаются врачи.

Сведения о событии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации произошедшего и привлечении горе-матери к ответственности. 

 

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