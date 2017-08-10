10.08.2017
В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной
Источник: КорреспонденТ.net
В Трапезной церкви Киево-Печерской Лавры в четверг, 10 августа прощались с погибшей в Хорватии Ириной Бережной.
Одними из первых проститься с Ириной Бережной пришли украинская певица Анжелика Рудницкая, народный депутат Дмитрий Добкин (брат Михаила Добкина-авт.), певица и подруга погибшей Светлана Лобода. Нестор Шуфрич пришел к церкви с букетом белых роз.
Также в Лавру приехали экс-коллеги Ирины по парламенту - Максим Луцкий, Анна Герман, Дмитрий Шпенов, Николай Мартыненко с супругой Анной, Александр Волков и Татьяна Бахтеева.
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