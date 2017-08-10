В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной

Источник: КорреспонденТ.net

В Трапезной церкви Киево-Печерской Лавры в четверг, 10 августа прощались с погибшей в Хорватии Ириной Бережной.

Одними из первых проститься с Ириной Бережной пришли украинская певица Анжелика Рудницкая, народный депутат Дмитрий Добкин (брат Михаила Добкина-авт.), певица и подруга погибшей Светлана Лобода. Нестор Шуфрич пришел к церкви с букетом белых роз.

Также в Лавру приехали экс-коллеги Ирины по парламенту - Максим Луцкий, Анна Герман, Дмитрий Шпенов, Николай Мартыненко с супругой Анной, Александр Волков и Татьяна Бахтеева.