В Киевской области от газа отключили город

Источник: Корреспондент.net

Город Славутич в Киевской области во вторник, 30 января, отключили от газоснабжения из-за задолженности теплоснабжающих предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Киевоблгаза.

"По состоянию на 30 января 2018 НАК Нафтогаз Украины не выделил для жителей г. Славутич необходимые лимиты природного газа на январь этого года из-за задолженности", - говорится в сообщении.

В горсовете Славутича уточнили, что Киевоблгаз прислал предупреждение об отключении 20 января 2018 года.

"20 января Киевоблгаз прислал сообщение, что отключит Славутич от газа 1 февраля. Но, сегодня в 13.00 город был отключен", – сообщил РБК-Украинаначальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения исполкома Славутичского городского совета Вадим Зуй.

Он уточнил, что в городе есть котельная на альтернативном топливе, а резервов хватит на двое суток. "Городская власть прилагает усилия для решения вопроса. Городской глава Юрий Фомичев сейчас находится в Киеве, проводит встречи. В городском совете развернуто оперативный штаб", – добавил чиновник.

Отметим, в Славутиче живет около 25 тысяч человек, большинство из которых работают на Чернобыльской АЭС.