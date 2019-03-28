В Киевской области пенсионерку убили из-за сахара

Источник: Корреспондент.net

В селе Бурты Киевской области обнаружили труп 77-летней женщины. Окровавленное тело находилось на веранде дома жертвы. Об этом в четверг, 28 марта, информирует полиция области.

На место прибыли патрульные и начали обследовать место происшествия. В одной из комнат дома они обнаружили пьяного мужчину с пистолетом в руках. Злоумышленник накинулся на правоохранителей, но его удалось задержать. Им оказался 51-летний местный житель.

Установлено, что мужчина подготовился к убийству заранее и пришел к пенсионерке с ножом и пистолетом. Таким образом, он хотел отомстить за сахар, который, по его мнению, женщина задолжала жителям села.

Убитая открыла двери и в этот момент получила ножевое ранение в сердце. После этого он накрыл ее тело простыней и остался распивать алкоголь. Тело женщины пролежало в доме почти сутки.

Правоохранители изъяли нож, газовый пистолет и другие вещественные доказательства.