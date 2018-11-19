В Киевской области за выходные замерзли шестеро

Источник: Корреспондент.net

В Киевской области в течение минувших выходных зафиксировано шесть смертей от переохлаждения. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Шесть человек погибли от переохлаждения в Киевской области за минувшие выходные", - говорится в сообщении.

При этом отмечено, что четверо из них скончались на остановках общественного транспорта.