19.11.2018
В Киевской области за выходные замерзли шестеро
Источник: Корреспондент.net
В Киевской области в течение минувших выходных зафиксировано шесть смертей от переохлаждения. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает пресс-служба областной полиции.
"Шесть человек погибли от переохлаждения в Киевской области за минувшие выходные", - говорится в сообщении.
При этом отмечено, что четверо из них скончались на остановках общественного транспорта.
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