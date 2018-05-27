В киевском музее случайно нашли артефакт 1840 года, спрятанный в экспонате

Источник: Українські новини

В Национальном научно-естественном музея в Киеве во время чистки чучела красноклювого пеликана нашли записку, датированную 1840 годом. Об этом сообщает пресс-служба музея в Facebook.

Сотрудница музея чистила от пыли перья чучела красноклювого пеликана, когда из его клюва выпала записка, датированная 1840 годом.

Благодаря записке работники музея смогли узнать происхождение экспоната, поскольку в книге поступлений отдела зоологии этой информации не было.

Отмечается, что коллектором экспоната является "Илья Гаврилович Вознесенский, получивший красноклювого пеликана 15 октября 1840. Произошло это около берегов Калифорнии в гавани Бодега, которая носит имя испанского капитана".