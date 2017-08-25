В киевском супермаркете засняли евшую суши мышь

Источник: КорреспонденТ.net

В одном из столичных супермаркетов, расположенном в ТРЦ "SkyMall", на видео сняли мышь, которая ела суши в гастрономическом отделе. Об этом сообщает ТСН.

По словам автора видео Юрия Билыка, работники "Ашана" довольно быстро убрали все продукты из холодильника, где решила пообедать мышь.

"Я позвал менеджера. Он пришел и говорит, что буквально 5-6 дней назад они делали дезинфекцию. Чего мышка появилась - кто его знает. Но факт, что они все это забрали, все продукты с того холодильника. Но то, что там водятся такие маленькие мыши, значит - их там очень много", - сказал мужчина.

В самом гипермаркете пока уточняют информацию для комментария.