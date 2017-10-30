В Киевском водохранилище нашли две авиабомбы

Источник: КорреспонденТ.net

В акватории Киевского водохранилища сотрудники государственного рыбного хозяйства Украины в воскресенье, 29 октября, обнаружили две авиабомбы SC-250. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил начальник рыбоохранного патруля Владимир Мухин.

По его словам, бомбы обнаружили на расстоянии 1,5 км от берега на глубине 1,5 м. На месте находки работает личный состав Вышгородского отдела полиции, Киевского рыбоохранного патруля, Нацполиция, Государственая служба по чрезвычайным ситуациям.

Как передает ГСЧС, по состоянию на 10:00 30 октября место находки находится под охраной.

По словам Мухина, межведомственная комиссия утвердила план обезвреживания бомб. Но, как оказалось, состояние авиабомб не позволяет транспортировку на полигон. Поэтому было решено взорвать снаряды на месте.

Начальник рыбоохранного патруля добавил, что авиабомба SC-250 находилась на вооружении немецкой армии и использовалась для бомбардировки населенных пунктов, объектов инфраструктуры, бронетехники. Ее вес – 250 кг, масса заряда – 128 кг в тротиловом эквиваленте, радиус разлета осколков – 1213 м, радиус разрушительного действия взрывной волны – 600 м.