Найти

30.10.2017

В Киевском водохранилище нашли две авиабомбы

Источник: КорреспонденТ.net

В акватории Киевского водохранилища сотрудники государственного рыбного хозяйства Украины в воскресенье, 29 октября, обнаружили две авиабомбы SC-250. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил начальник рыбоохранного патруля Владимир Мухин. 

По его словам, бомбы обнаружили на расстоянии 1,5 км от берега на глубине 1,5 м. На месте находки работает личный состав Вышгородского отдела полиции, Киевского рыбоохранного патруля, Нацполиция, Государственая служба по чрезвычайным ситуациям.

Как передает ГСЧС, по состоянию на 10:00 30 октября место находки находится под охраной. 

По словам Мухина, межведомственная комиссия утвердила план обезвреживания бомб. Но, как оказалось, состояние авиабомб не позволяет транспортировку на полигон. Поэтому было решено взорвать снаряды на месте. 

Начальник рыбоохранного патруля добавил, что авиабомба SC-250 находилась на вооружении немецкой армии и использовалась для бомбардировки населенных пунктов, объектов инфраструктуры, бронетехники.  Ее вес – 250 кг, масса заряда – 128 кг в тротиловом эквиваленте, радиус разлета осколков – 1213 м, радиус разрушительного действия взрывной волны – 600 м.

 

Новости раздела
Украина
30.10.2017
МИД: Россия игнорирует обращения Киева о похищенных пограничниках
Российская сторона не дала разрешения на посещение консулом украинских пограничников.
Украина
30.10.2017
Прибыль Укрнафты выросла почти втрое
Укрнафта предоставила финотчетность за девять месяцев.
Украина
30.10.2017
Экстрадиция Саакашвили: Тбилиси ждет ответа
Грузинские органы трижды обращались к своим украинским коллегам.
Украина
30.10.2017
Волкер: ООН в Донбассе поможет выполнить Минск
Сейчас выполнение требований Минска проблематично, так как "между сторонами нет никакого доверия".
Украина
30.10.2017
Языковой вопрос: Выводы комиссии ждут в декабре
Гриневич встретится с экспертами Венецианской комиссии для обсуждения "всех нюансов и позиции Украины".
Украина
30.10.2017
Под Киевом убили Амину Окуеву
Под Киевом была убита ветеран антитеррористической операции Амина Окуева
Украина
29.10.2017
Погода на понедельник: По всей территории Украины пройдут дожди, на западе – с мокрым снегом
Украина
29.10.2017
Полиция: Воинскую часть никто не захватывал
"Рейдерами" оказались строители, утверждают в областной Нацполиции.
Украина
29.10.2017
На местных выборах проголосовали почти 40% граждан
В выборах смогут принять участие более 1,33 млн человек
Украина
29.10.2017
Мосийчук о покушении: Заметен чеченский след
Сейчас нардеп лечится в институте Шалимова.
Украина
29.10.2017
В Одессе пытались захватить воинскую часть
Люди в балаклавах вывезли военное имущество.
Украина
29.10.2017
Саакашвили: Мы не можем вечно стоять под Радой
Политика больше не устраивает акция протеста в виде проживания на площади возле парламента.
МИД: Россия игнорирует обращения Киева о похищенных пограничниках | В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной