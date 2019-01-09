Найти

09.01.2019

В Китае испытали ударный малозаметный беспилотник

Источник: Корреспондент.net

В Китае провели летные испытания ударного малозаметного летательного беспилотника Sky Hawk. Соответствующее видео показала государственная телекомпания CCTV в Twitter.

Указано, что в представленном ролике беспилотник впервые публично демонстрируется в полете.

При этом размах крыльев самолета оценивается в 10 метров. Подобный аппарат должны получить строящиеся китайские авианосцы, в том числе оснащенные электромагнитными катапультами.

Известно, что Sky Hawk разработан китайской CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation). Свой первый полет дрон совершил в феврале 2018 года. Также летательный аппарат был представлен в ноябре на Airshow China 2018 в китайском Чжухае.

Ранее компания Bell представила свою новую разработку - концепт летающего такси Nexus.

Также сообщалось, что украинский государственный концерн Антонов разрабатывет проект стратегического ударного беспилотного авиационного комплекса (БПАК), который соответвует стандартам НАТО.

 

Новости раздела
Мир
09.01.2019
"Шатдаун на годы". Трамп впервые обратился к нации
В Соединенных Штатах частично приостановлена работа правительство из-за споров о стены на границе с Мексикой.
Мир
09.01.2019
Стоимость Brent превысила 61 доллар
В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $61 в декабре прошлого года, 17 числа.
Мир
07.01.2019
Триумфатором "Золотого глобуса-2019" стала "Богемская рапсодия": полный список победителей
В Лос-Анджелесе вручили первую ключевую кинонаграду года
Мир
07.01.2019
Названа дата голосования по Brexit в Британии
Парламент Великобритании рассмотрит резонансное соглашение премьер-министра с Евросоюзом в середине месяца.
Мир
07.01.2019
В МИД назвали причину крушения судна у Турции
В результате сильного удара волны судно под флагом Панамы не выдержало, разломалось и начало тонуть.
Мир
06.01.2019
Видео дня: в Святой вечер Рождества произошло первое солнечное затмение 2019
Сегодня, 6 января, в Святой вечер Рождества часть жителей Земли смогла увидеть частичное затмение Солнца.
Мир
06.01.2019
Макрон ответил на новые протесты "желтых жилетов"
Французский президент Эмманюэль Макрон в субботу, 5 января, раскритиковал очередную акцию "желтых жилетов".
Мир
06.01.2019
Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море
USS Fort McHenry входит в состав ударной группы ВМС США, остальные корабли которой в настоящее время находятся в Восточном Средиземноморье.
Мир
05.01.2019
"Желтые жилеты" возобновили протесты во Франции
Акции протеста "желтых жилетов" проходят в Париже, Бордо, Тулузе и Лионе.
Мир
05.01.2019
В Сербии прошли новые протесты против президента
Массовые акции протеста проходят в Белграде, Крагуеваце, Нови-Саде и других городах.
Мир
03.01.2019
Папа Франциск показал, что умеет крутить мяч на пальце
В зале Павла VI в Ватикане в рамках генерального аудиенции выступали артисты кубинского цирка
Мир
02.01.2019
ЧП в Магнитогорске: найдены тела 24 жертв
По последним данным, опознано 19 тел. В МЧС сообщили, что местонахождение еще 17 человек устанавливается.
Мир
01.01.2019
Налог на посылки из-за границы вступил в силу
Налог на посылки вступил в силу
Мир
30.12.2018
Лукашенко подарил Путину картошку со своей фермы
Российский лидер получил в подарок от президента Беларуси несколько мешков "суперэлитной" картошки.
Мир
30.12.2018
В Сербии продолжаются протесты против президента
Тысячи демонстрантов требуют свободы СМИ, прекращения нападок на журналистов и оппозиционеров.
Мир
30.12.2018
В Чехии создадут каталог мест украинской памяти
В Чехии создадут электронный каталог мест украинской памяти на территории страны. Этим занимается украинское посольство.
Мир
29.12.2018
Сегодня вступило в силу продление экономических санкций ЕС против России
ЕС продлил экономические санкции против России на полгода.
Мир
29.12.2018
Россия запретила ввоз из Украины сельхозпродукции, промтоваров, сырья и продовольствия
Указанное решение правительство РФ приняло в связи с указом Президента России Владимира Путина о введении санкций в отношении Украины. Фото из открытых источников.
Мир
29.12.2018
Транстихоокеанское партнерство вступило в силу
Соглашение предусматривает отмену или существенное снижение пошлин между участниками договора.
Мир
28.12.2018
Иерусалимский патриарх написал Порошенко о Януковиче, - израильские СМИ
Иерусалимский патриарх Феофил III направил в адрес президента Петра Порошенко письмо
Мир
28.12.2018
Взрыв в Египте: число жертв выросло
Число жертв в результате взрыва туристического автобуса в районе эль-Гиза в пригороде Каира возросло до четырех.
Мир
28.12.2018
Эксперты назвали ТОП-100 красивейших людей мира
Среди женщин лидировала фотомодель и актриса Тилан Блондо, а среди мужчин - актер Джейсона Момоа.
Мир
27.12.2018
СМИ назвали самый популярный подарок на Рождество
В праздники самым популярным товаром оказались беспроводные наушники, которые буквально расхватывали покупатели.
Мир
27.12.2018
Аномальная собака без носа стала интернет-звездой
Этот питомец одним из последних привлек внимание интернет-пользователей. Несмотря на свой изъян, животное прожило 12 лет.
"Шатдаун на годы". Трамп впервые обратился к нации | В Гааге возбудили дело о теракте против Boeing рейса MH17