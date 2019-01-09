В Китае испытали ударный малозаметный беспилотник

Источник: Корреспондент.net

В Китае провели летные испытания ударного малозаметного летательного беспилотника Sky Hawk. Соответствующее видео показала государственная телекомпания CCTV в Twitter.

Указано, что в представленном ролике беспилотник впервые публично демонстрируется в полете.

При этом размах крыльев самолета оценивается в 10 метров. Подобный аппарат должны получить строящиеся китайские авианосцы, в том числе оснащенные электромагнитными катапультами.

Известно, что Sky Hawk разработан китайской CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation). Свой первый полет дрон совершил в феврале 2018 года. Также летательный аппарат был представлен в ноябре на Airshow China 2018 в китайском Чжухае.

Ранее компания Bell представила свою новую разработку - концепт летающего такси Nexus.

Также сообщалось, что украинский государственный концерн Антонов разрабатывет проект стратегического ударного беспилотного авиационного комплекса (БПАК), который соответвует стандартам НАТО.