В Китае клонируют котенка в начале 2019

Источник: Українські новини

В начале 2019 года в Китае планируют клонировать котенка, сообщает Global Times.

Как заявил заместитель генерального директора пекинской биотехнологической компании Sinogene Чжао Цзяньпин, использовать будут ту же технологию, что и при клонировании овец.

Компания планируют заниматься этим не ради научных исследований, а на коммерческой основе, предлагая хозяевам кошек услуги по клонированию питомцев по цене 380 тыс. юаней (1,5 млн грн).

Замгендиректора Sinogene отметил, что у компании уже есть около 20 клиентов, а сам процесс клонирования займет от 6 до 10 месяцев.

Внешне клонированный котенок будет идентичен оригинальному, но у него будет отсутствовать память настоящего и поведение.

"Несмотря на то, что они не совсем такие же, как оригинал, клон все равно предлагает сильную эмоциональную поддержку своим владельцам", - сакцентировал Цзяньпин.

При этом, собак клонировать пока не планируется, потому что они считаются самыми сложными для этого процесса, поскольку репродуктивная физиология собак отличается от других млекопитающих. Их яйцеклетки более чувствительны к изменениям внешних условий.