В Китае открыли необычный ресторан на скале

Источник: Корреспондент.net

В китайской провинции Чжэцзян открыли необычный ресторан, расположенный непосредственно на дорожке, обвивающей скалу. Вдоль дорожки выстроены столики, общее количество которых позволяет разместить до ста человек одновременно.

Все гости ресторана могут наслаждаться видом, который открывается с горы. По необчыности своего расположения ресторан может соперничать с самыми необычными заведениями мира.