21.03.2018
В Китае телефон взорвался возле лица пользователя
Источник: Українські новини
В китайской провинции Ганьсу мужчина попытался заменить батарею своего мобильного телефона, при этом устройство взорвалось в нескольких сантиметрах от лица пользователя. По словам владельца магазина электронной техники, где произошел инцидент, мужчина пришел к нему, чтобы одолжить специальные щипцы и вскрыть ими телефон.
На ролике видно, как владелец телефона пытается заменить батарею. Во время замены аккумулятор загорелся в нескольких сантиметрах от лица мужчины.
Владелец магазина сказал, что взрыв произошел из-за того, что пользователь случайно повредил батарею. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
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