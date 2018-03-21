В Китае телефон взорвался возле лица пользователя

Источник: Українські новини

В китайской провинции Ганьсу мужчина попытался заменить батарею своего мобильного телефона, при этом устройство взорвалось в нескольких сантиметрах от лица пользователя. По словам владельца магазина электронной техники, где произошел инцидент, мужчина пришел к нему, чтобы одолжить специальные щипцы и вскрыть ими телефон.

На ролике видно, как владелец телефона пытается заменить батарею. Во время замены аккумулятор загорелся в нескольких сантиметрах от лица мужчины.

Владелец магазина сказал, что взрыв произошел из-за того, что пользователь случайно повредил батарею. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.