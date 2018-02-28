В Китае женщина ошибочно отправила спящего мужа в морг

Источник: Українські новини

В Китае женщина отправила смертельно больного мужа в морг, решив, что тот уже умер. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Шиянь в провинции Хубэй в центре Китая. У мужчины по фамилии Хуан был обнаружен рак желудка в последней стадии. Утром в понедельник жена попыталась разбудить его, но не сумела этого сделать. Она решила, что ночью он умер, и вызвала похоронную службу, которая доставила тело в морг.

Лишь спустя несколько часов работники морга, переодевавшие и гримировавшие тело для захоронения, обнаружили, что рот и пальцы мужчины слегка вздрагивали. Проверив пульс, они убедились, что "покойник" еще жив.

Сотрудники морга вызвали скорую помощь, однако еще до прибытия врачей мужчина скончался.

"Это третий подобный случай в моей практике", - отметил управляющий похоронного бюро.

Он посоветовал родственникам всегда тщательно проверять пульс у тех, кто внешне не подает признаков жизни.