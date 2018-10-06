06.10.2018
В Конго горит нефтяной танкер, более 50 погибших
Источник: Корреспондент.net
В Демократической Республике Конго из-за аварии загорелся нефтяной танкер. Погибли 50 человек, 100 человек получили ожоги. Об этом в субботу, 6 октября, сообщает агентство AFP в соцсети Twitter, ссылаясь на местного чиновника.
Отмечается, что танкер столкнулся с другим транспортным средством.
"Около 50 погибли, 100 человек получили ожоги из-за аварии нефтяного танкера в Республике Конго", - говорится в сообщении.
Причины возгорания неизвестны.
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