В Конго горит нефтяной танкер, более 50 погибших

Источник: Корреспондент.net

В Демократической Республике Конго из-за аварии загорелся нефтяной танкер. Погибли 50 человек, 100 человек получили ожоги. Об этом в субботу, 6 октября, сообщает агентство AFP в соцсети Twitter, ссылаясь на местного чиновника.

Отмечается, что танкер столкнулся с другим транспортным средством.

"Около 50 погибли, 100 человек получили ожоги из-за аварии нефтяного танкера в Республике Конго", - говорится в сообщении.

Причины возгорания неизвестны.