В Конгрессе одобрили $250 млн на оружие Украине

Источник: Корреспондент.net

Палата представителей Конгресса США в четверг, 24 мая, поддержала выделение в 2019 году $250 млн на оказание военной помощи Украине, включая поставки "оборонных вооружений". Соответствующая статья включена в принятый законопроект о финансировании и политике американского Министерства обороны на следующий год.

В частности, согласно пояснительным материалам, проект предлагает "профинансировать запрос президента (Дональда Трампа) по Украине, включая 250 млн на "летальные оборонительные средства".

Аналогичная статья расходов уже в течение нескольких последних лет закладывается в закон о финансировании и направлениях политики Минобороны США.

В 2018 году на предоставление Украине военной помощи, включая вооружение, было выделено $200 млн.