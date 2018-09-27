В Константинополе обосновали Томос Украине

Источник: Корреспондент.net

В Константинопольском патриархате опубликовали 29-страничную текст Вселенский трон и церковь Украины - говорят документы, в котором обосновывается право Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви.

Церковные иерархи Константинополя утверждают, что публикуемые им документы открывают историческую и каноническую правду.

"Вселенский патриархат благодарит ученых, греков и русских, которые благодаря своему научному вкладу способствовали восстановлению исторической правды о взаимоотношениях церкви Украины с ее матерью-церковью", - говорится в публикации. Исследование было проведено при поддержке образовательного фонда частного банка National Bank of Greece.

В введении говорится, что главный аргумент противников Константинополя заключается в том, что Украина "является канонической территорией Московского патриархата", и поэтому действия Константинопольского патриархата чужды церковному праву.

"Необходимо, чтобы Вселенский патриархат напомнил историческую и каноническую правду об отношениях церкви Константинополя и церкви Украины, как это следует из сохранившихся официальных документов, которые, к сожалению, либо по незнанию, либо намеренно скрывают по разным причинам", - говорится в статье.

Далее следуют обзор истории отношений и выдержки из документов. В частности, Константинополь излагает свою точку зрения на историю церкви в Украине и на предоставление московскому патриарху права назначать митрополита Киевского.

Константинополь "на основании исследования официальных документов, спасенных или восстановленных учеными, не только греческими, но и русскими", приходит к выводу, что Вселенский патриархат никогда не передавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Московской патриархии.

В статье также утверждается, что "согласно всем существующим документам", право хиротонии (епископского рукоположения) киевского митрополита было предоставлено московскому патриарху "по финансовым причинам", "из-за необходимости" и "носило временный характер".

"Официальные документы свидетельствуют о том, что Константинопольская церковь никогда не предавала де-юре свои канонические права на церковь Украины… Таким образом, Вселенский патриарх имеет право и обязанность проявлять материнскую заботу о церкви Украины в каждом случае, когда посчитает необходимым", - говорится в статье.