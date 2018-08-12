"В контакте" раскрыла следствию данные обвиняемой в экстремизме

Из них видно, что администрация соцсети раскрыла ГУ МВД по Алтайскому краю данные об IP-адресах, с которых пользователь заходил на страницу, историю изменения паролей, имени и фамилии пользователя и прикрепленного телефона, а также историю блокировки страницы и обращения в службу поддержки.

В сообщении "В контакте" указывается, что соцсеть по закону обязана предоставлять правоохранительным органам требуемую информацию, в противном случае ей грозит ответственность, в том числе уголовная. По утверждению пресс-службы компании, корректность оформления каждого запроса тщательно проверяется, и "те, которые не соответствуют законодательству, остаются без ответа.