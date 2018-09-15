"В контакте" заблокировала группу конкурса "Мисс Гитлер"

Источник: DW

В соцсети "В контакте" появилось сообщество конкурса красоты для девушек Miss Hitler 2018 contest. В субботу, 15 сентября, его страница недоступна, блокировка произведена "за призывы к насильственным действиям", указывает "В контакте". Согласно информации из скриншота, опубликованного на сайте газеты The Mirror, конкурс проводился с 1 сентября по 31 октября. На его страницу, созданную на английском языке, были подписаны около тысячи человек.