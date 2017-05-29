В Кремле анонсировали на ближайшие дни телефонный разговор лидеров "нормандской четверки"

Источник: 112.ua

Телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" должен состояться в ближайшие дни после подготовки специального доклада миссии ОБСЕ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда планируется контакт лидеров в "нормандском формате", пишет ТАСС.

"На днях", - сказал он.

При этом он уточнил, что речь идет о телефонном разговоре.

"Перед телефонным разговором должен быть специальный доклад миссии ОБСЕ", - сообщил в свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков.