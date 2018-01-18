В Кремле отреагировали на украинский закон о признании России агрессором

Источник: Апостроф

Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса в России расценили как сигнал о подготовке к войне.

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства иностранных дел РФ.

"С момента одобрения в первом чтении (6 октября 2017 г.) этот документ, хотя и подвергся определенным коррективам, но сохранил главную нацеленность - законодательно подтвердить линию Киева на решение "проблемы Донбасса" силовым путем. В частности, объявлено о переформатировании т.н. антитеррористической операции в войсковую и передаче ее управления военным, которым будут подчинены все остальные силовики", - сказано в сообщении.

В это же заявлении указывается, что президент Украины Петр Порошенко "получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства".

В российском МИДе заявили, что принятый закон противоречит Минским соглашениям и упомянули о решении США предоставить Украине вооружение.