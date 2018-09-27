В Кремле прокомментировали новые санкции Украины

Источник: Корреспондент.net

В Кремле пока не обсуждали ответ на санкции Украины против российских предприятий. Ранее стало известно, что Минэкономики Украины ввело санкции против ряда российских компаний, заключивших контракты на деятельность в "ЛНР".

Среди них оказались компании РЖД Логистика, Промкомплекспласт, Газголдер.

По словам Пескова, на данный момент Кремль "не сформулировал" каких-либо ответных мер.

"Но я еще раз только могу вам сказать, что, безусловно, мы исходим из принципов взаимности", - заметил пресс-секретарь президента.

Также он подчеркнул, что в России делают акцент на приоритете шагов, которые "наилучшим" образом отвечают интересам страны.