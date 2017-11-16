В Кремле рассказали о влиянии Путина на глав ЛДНР

Источник: Корреспондент.net

Президент России Владимир Путин не может давать указания руководителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, хотя и имеет на них влияние. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы не имеем возможности давать кому-то поручения там, потому что это республики, которые живут самостоятельной жизнью", — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Путин никогда не скрывал, что у него есть возможность обращаться с сепаратистами и оказывать на них определенное влияние.

"Не безграничное, но определенное. Вот именно этим влиянием и пользуется глава государства", — пояснил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь отрицательно ответил на вопрос о том, не нарушил ли Путин позицию России, которая заключается в том, что Москва — не сторона конфликта в Украине, проведя переговоры с главами непризнанных республик. "Никоим образом не нарушил», — повторил он.

Песков также сообщил, что главы ЛНР и ДНР в телефонном разговоре с Путиным выражали надежду на то, что удастся согласовать детали обмена пленными с Киевом: "Отказа президент Путин не услышал".