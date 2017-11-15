В Кремле заявили, что главари боевиков Захарченко и Плотницкий поддерживают предложение обмена пленными на Донбассе

Источник: 112.ua

В Кремле заявили, что главари боевиков Александр Захарченко и Игорь Плотницкий поддержали предложение Виктора Медведчука об обмене заложников на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогу переговоров президента РФ Владимира Путина с боевиками.

В Кремле заявили, что в ходе разговора "обсуждалась инициатива лидера общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной и "ЛДНР".

"Руководители "ДНР" и "ЛНР" инициативу поддержали, отметив, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны", - сообщают в Кремле.

Отметим, что президент России Владимир Путин пообещал обсудить вопрос обмена пленными на Донбассе с лидерами боевиков ОРДЛО. С соответствующим вопросом к нему обратился лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук во время посещения Путиным Ново-Иерусалимского монастыря.

Как ранее сообщалось, в ноябре в ОБСЕ заявили, что финальные списки на обмен пленными на Донбассе до сих пор не сформированы. Отметим, что Украина регулярно поднимает вопрос обмена пленными, однако представители Киева в Минской трехсторонней контактной группе заявляют, что боевики срывают этот процесс.

По последним данным представителя Украины в ТКГ Ирины Геращенко, боевики ОРДЛО удерживают в заложниках 152 человека. Кроме того, около двух десятков граждан Украины находятся в заключении в России по политическим мотивам.

Стоит также отметить, что российская сторона не признает себя стороной вооруженного конфликта на Донбассе, а высшее руководство страны заявляет, что не имеет влияния на боевиков. В то же время, украинские разведка и спецслужбы имеют многочисленные доказательства присутствия на Донбассе российских кадровых военных и подчинения местных боевиком именно военному и политическому руководству РФ.