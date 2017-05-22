В Кремле заявляют, что Путин и Макрон во время встречи обсудят Украину

Источник: 112.ua

Президент России Владимир Путин 29 мая посетит Париж, где встретится с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудят, в частности, координации усилий в борьбе с терроризмом, ситуацию в Сирии и Украине. Об этом сообщается на сайте президента РФ.

Отмечается, что президенты планируют также обсудить состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Путин и Макрон совместно откроют подготовленную в Версале выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию.