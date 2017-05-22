В Кремле заявляют, что Путин и Макрон во время встречи обсудят Украину
Источник: 112.ua
22.05.2017
Президент России Владимир Путин 29 мая посетит Париж, где встретится с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудят, в частности, координации усилий в борьбе с терроризмом, ситуацию в Сирии и Украине. Об этом сообщается на сайте президента РФ.
Отмечается, что президенты планируют также обсудить состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Путин и Макрон совместно откроют подготовленную в Версале выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию.
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