В Кривом Роге мужчина поджег себя около памятника погибшим героям АТО

В нескольких районах столицы второй день проходят масштабные учения полиции и Нацгвардии.

В Мариуполе сегодня празднуют четвертую годовщину со дня спецоперации по зачистке города от боевиков "ДНР".

Видео дня: в пятницу 13-го четыре года назад украинские воины освободили Мариуполь

Экспорт товаров из Украины за январь-апрель вырос на 12,8% - до 15,457 миллиарда долларов, импорт - на 15,1%, до 16,880 миллиарда долларов.

С 2021 по 2027 год Евросоюз может выделить шести восточноевропейским странам около 7 миллиардов евро.

Предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (в миру Михаил Денисенко) заявляет, что после создания единой украинской поместной церкви Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра отойдут этой церкви.

Уровень безработицы в мае составил 1,2%. Количество безработных уменьшилось на 10,8 тысяч человек.

По утверждению СБУ, "гражданин Т." руководил группой боевиков, которых хотели перебросить из Ростова-на-Дону, чтобы осуществить теракты в Украине.

Министр призвал не стесняться критиковать полицейских, а также благодарить их.

Среди полученных президентом в 2017 году подарков подавляющее большинство – книги, преимущественно от их авторов. При этом одна женщина подарила главе государства свое фото.

Решение суда возвращает для потребителей без счетчика норму, которая втрое больше действующей.

Порошенко считает, что все дела о коррупционных преступлениях должны быть переданы в новосозданный Высший антикоррупционный суд.

В Украине стало значительно меньше случаев нечеловеческого отношения и пыток по сравнению с 2016 годом.

В Украине выросло количество и суммы взяток: где услуги "дороже" всего

В банках заявляют, что начали проверки своих клиентов. Если человек не приходит в банк самостоятельно, его карту блокируют.

Подозреваемый якобы находился под началом Бориса Германа и должен был совершать убийства людей из списка.

Банк перестал быть публичным акционерным обществом и изменил свое официальное название с ПАО КБ Приватбанк на АО КБ Приватбанк.

В первые две недели июня цена на все виды мяса в Украине упала. В то же время, подорожали некоторые овощи.

В 2019 году оборонный бюджет США вырастет на 16 миллиардов долларов, но помощь Украине снизится почти вдвое.

Украинский президент и Антониу Гутерреш также подняли вопросы соблюдения прав человека в Крыму и освобождение заключенных.

С 29 июня украинцы смогут путешествовать без виз в островное государство Антигуа и Барбуда.

Людмила Денисова надеялась передать письма от президента лично, но вынуждена была это сделать через адвоката.

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в мае 2018 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 59,1%.

Субсидии на коммуналку "урезали": с начала года объем снизился почти вдвое

Также предлагается ограничить строительство паркингов, установить тарифы на парковку с индексом увеличения на центральную зону.

Командующий НГУ генерал-полковник Юрий Аллеров и Специальный представитель США обсудили ситуацию на востоке Украины, роль и особенности задач Нацгвардии в пределах Операции объединенных сил.

Суд отказал защитникам нардепа в изменении меры пресечения с содержания под стражей на взятие на поруки или ночной домашний арест.

Глава государства подчеркнул, что радиолокационные станции, которые производит коллектив Научно-производственного комплекса Искра, имеют более высокие характеристики, чем те, которые нам предлагают на внешних рынках.

Согласно опросу международной компании PwC, в последние два года треть украинских компаний получали предложения дать взятку. Уровень коррупции в стране почти в три раза выше, чем в среднем в мире.

Для капитального ремонта всех дорог, которые соединяют населенные пункты, необходимо выделить два триллиона гривен.

12 июня в РФ отмечали "День России", а в симферопольском СИЗО было слышно крики "Слава Украине!"

Полицию вызвали свидетели происшествия. На месте обнаружена жидкость для разжигания костра, зажигалка и кусок ткани. Мужчине около 35-ти лет, его госпитализировали во вторую городскую больницу.

В Саксаганском районе города возле стелы погибших героев АТО криворожанин облил себя жидкостью для разжигания костра и поджег себя.

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