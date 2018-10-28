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28.10.2018

В Кривом Роге во дворе дома нашли пять тел

Источник: Корреспондент.net

В Кривом Роге Днепропетровской области во дворе одного из частных домов обнаружены пять трупов. Об этом сообщает издание Первый криворожский в воскресенье, 28 октября.

Трупы нашли во дворе на улице Пожарского. Одно было найдено несколько недель назад, еще четыре - сегодня.

По данным издания, полиция уже задержала подозреваемого - мужчину средних лет. По предварительным данным, убитые были его собутыльниками, с которыми у него возник конфликт. Также сообщается, что у задержанного есть соучастник. На данный момент его местонахождение неизвестно.

На территории участка продолжают работать правоохранители. Задержанный показывает полицейским места, где могут быть закопаны другие тела.

Как уточнил первый заместитель главы Национальной полиции Украины, руководитель криминальной полиции Вячеслав Аброськин, задержан гражданин РФ и его сообщники.

"Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили. Почему убивали – тяжело понять. Каждый раз все начиналось с совместного распития алкогольных напитков, затем обиды, с их слов, а дальше – убийство и прятали труп", – написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Ранее правоохранители неподалеку от Чернигова задержали женщину по подозрению в убийстве двух детей, обнаруженных утопленными в озере в Дарницком районе Киева.

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