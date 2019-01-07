В Крыму из-за снегопада без света тысячи человек

Источник: Корреспондент.net

В Крыму произошли массовые отключения электричества из-за снегопада.

По данным Крымэнерго, без электроснабжения остались 17 населенных пунктов, из них шесть - частично (более шести тысяч абонентов).

Больше всего пострадали Ленинский район и Керчь, также зафиксированы отключения в Красногвардейском, Кировском и Симферопольском районах.

Стоит отметить, что на 7 января по Крыму объявили экстренное предупреждение из-за сильных осадков.