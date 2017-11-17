В Крыму на пляже нашли древнюю могилу

Источник: Корреспондент.net

Случайный прохожий обнаружил древнюю могилу на одном из центральных пляжей в городе Евпатория в аннексированном Крыму. Об этом сообщается на городском сайте.

"Случайный прохожий увидел в песке край большой каменной плиты. Он заинтересовался находкой и сообщил о ней в Евпаторийский краеведческий музей. Работники музея обследовали рукотворный каменный ящик длиной один метр двадцать сантиметров", – говорится в сообщении.

Была обнаружена древнегреческая плитовая могила конца IV – начала III века до нашей эры. Археологи предполагают, что это захоронение ребенка.

"Найден великолепный экспонат, нечасто встречаются такие находки. Хорошо отесаны известняковые плиты, из которых выполнены стены, тщательно подогнаны друг к другу", – заявила заместитель директора по научной работе Евпаторийского краеведческого музея Людмила Дубинина.

В каменном ящике были обнаружены остатки погребального инвентаря: астрагалы (игральные кости), два сосуда и маленькая монета.

По мнению специалистов, могила относится к Керкинитиде – древнегреческому городу, существовавшему с середины VI века до н.э. на западе Крымского полуострова на месте нынешней Евпатории.

Необычность находки в том, что в этом районе ранее не находили ничего подобного. Более двух тысячелетий назад берег моря был дальше, чем сейчас, возможно, что-то осталось под водой.