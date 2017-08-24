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24.08.2017

В Крыму пожелали украинцам реальной независимости

Источник: КорреспонденТ.net

Вице-спикер так называемого парламента Крыма Ремзи Ильясов пожелал подлинной независимости украинскому народу.

 

По его словам, участие в военном параде в Киеве по случаю Дня независимости военнослужащих стран НАТО говорит о том, что Украина, сама того не осознавая, вступила в новый этап, еще более опасный и угрожающий ее суверенности.

"Мы видим, что страной управляют извне. Есть все основания сомневаться в подлинной независимости Украины. В этой связи я хочу пожелать украинскому народу не декларативной, а настоящей, реальной независимости — и политической, и экономической, и идеологической", — сказал Ильясов.

Он считает, что зарубежным государствам стоит отказаться от вмешательства в дела Украины, чтобы ее народ мог самостоятельно определять свою судьбу и развивать свой путь к свободе и независимости, который он выбрал 24 августа 1991 года.

 

В свою очередь глава госкомитета крымского "правительства" Заур Смирнов заявил, что у Украины не осталось никаких путей вернуть Крым под свою юрисдикцию.

"Никаких путей возвращения Крыма в состав Украины нет. Путь Крыма уже определен окончательно и бесповоротно на референдуме в 2014 году. Это путь обратно в Россию", — сказал Смирнов.

По его словам, сегодня украинским властям стоит думать не о том, как "вернуть чужие территории, а как сохранить территориальную целостность своей страны в нынешних границах". 

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