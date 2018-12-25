В Крыму продлили арест трем украинским морякам
Источник: Корреспондент.net
"Верховный суд" Крыма оставил под арестом трех украинских военных, захваченных Россией в районе Керченского пролива, – механика с буксира Яны Капу Сергея Чулибу, старшего матроса с катера Никополь Вячеслава Зинченко и сотрудника СБУ Андрея Драча. Об этом сообщает Крым.Реалии во вторник, 25 декабря.
Адвокаты украинцев заявляли на суде, что их подзащитные являются военнопленными и вопрос о содержании их под стражей должен рассматривать военный суд.
После заседания Чулиба и Зинченко сказали, что у них удовлетворительные состояние здоровья и условия содержания. Драч рассказал адвокату, что посылка с теплыми вещами пришла, но он не может ее получить.
Ранее член экипажа рейдового буксира Яны-Капу Евгений Семидоцкий в ходе допроса заявил следователям ФСБ для протокола, что является военнопленным.