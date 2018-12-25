В Крыму продлили арест трем украинским морякам

Всем троим "суд" сократил срок содержания под стражей на сутки, они будут находиться под арестом до 24 января 2019 года.

Адвокаты украинцев заявляли на суде, что их подзащитные являются военнопленными и вопрос о содержании их под стражей должен рассматривать военный суд.

После заседания Чулиба и Зинченко сказали, что у них удовлетворительные состояние здоровья и условия содержания. Драч рассказал адвокату, что посылка с теплыми вещами пришла, но он не может ее получить.

Ранее член экипажа рейдового буксира Яны-Капу Евгений Семидоцкий в ходе допроса заявил следователям ФСБ для протокола, что является военнопленным.