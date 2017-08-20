В Крыму советника минздрава РФ убило молнией

Источник: КорреспонденТ.net

Советник министра здравоохранения России Игорь Ланской погиб от удара молнии в крымском Судаке.

Происшествие было зафиксировано еще 18 августа, но о гибели чиновника стало известно только 20 августа.

Отмечается, что вечером 18 августа в городе была сильная гроза, во время которой находившийся у Девичьей башни Генуэзской крепости москвич достал мобильный телефон, чтобы ответить на звонок. В этот момент в него попала молния.

На место прибыли медики, которые зафиксировали следы удара молнии и констатировали смерть.

"Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью", - рассказали газете в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.