20.08.2017
В Крыму советника минздрава РФ убило молнией
Источник: КорреспонденТ.net
Советник министра здравоохранения России Игорь Ланской погиб от удара молнии в крымском Судаке.
Происшествие было зафиксировано еще 18 августа, но о гибели чиновника стало известно только 20 августа.
Отмечается, что вечером 18 августа в городе была сильная гроза, во время которой находившийся у Девичьей башни Генуэзской крепости москвич достал мобильный телефон, чтобы ответить на звонок. В этот момент в него попала молния.
На место прибыли медики, которые зафиксировали следы удара молнии и констатировали смерть.
"Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью", - рассказали газете в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
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