В Крыму задержали украинское рыболовецкое судно

Сообщается, что сообщение о задержании судна ЯОД 2105 поступило от руководства Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы 28 августа.

Отмечается, что в настоящее время четверо украинских рыбаков содержатся на пограничной заставе Севастополь.

По данным фактам начато два уголовных производства по ч.1. ст. 146-1 и ч.2. ст. 278 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают лишение свободы до восьми лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым. Устанавливаются все обстоятельства, имеющие значение для уголовных производств.