В Крыму задержали украинское рыболовецкое судно
Источник: Корреспондент.net
Следственным отделом управления Нацполиции в АР Крым и Севастополе возбуждено уголовные производства по фактам задержания украинского рыбопромыслового судна и незаконного задержания четырех граждан Украины. Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщает пресс-служба ГУНП в Автономной Республике Крым.
Отмечается, что в настоящее время четверо украинских рыбаков содержатся на пограничной заставе Севастополь.
По данным фактам начато два уголовных производства по ч.1. ст. 146-1 и ч.2. ст. 278 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают лишение свободы до восьми лет.
Сейчас продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым. Устанавливаются все обстоятельства, имеющие значение для уголовных производств.