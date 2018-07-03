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03.07.2018

В лагере под Киевом массово отравились дети

Источник: Корреспондент.net

В Киевской области в частном детском лагере отравились 12 детей, один ребенок находится в коме. 

В частности, указано, что вечером 2 июля в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу был экстренно доставлен ребенок в возрасте восьми лет с расстройством пищеварения. При этом организм девочки был крайне обезвожен, она впала в кому, после чего была госпитализирована в реанимацию. Ее состояние квалифицируется как тяжелое.

Девочку осмотрел анестезиолог детской областной больницы (г. Боярка), также на консультацию вызваны специалисты больницы Охматдет. Сейчас ребенка готовят к транспортировке в столичную клинику.

По предварительной информации, юная пациентка является ученицей Школы художественной гимнастики Дерюгиных. Всего в детский лагерь ООО Детский оздоровительный лагерь санаторного типа Славутич 29 июня прибыли 28 детей, которые должны готовиться к соревнованиям.

"12 детям вчера стало плохо, у них было расстройство желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок находится в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодня изолированными остаются семеро детей. Всего в оздоровительном лагере находится более 200 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 2 июля специалисты Госпродпотребслужбы взяли пробы пищи, которой кормят детей в лагере, сейчас же берутся посевы в пострадавших детей. С учетом этого факта, во вторник с 8:30 комиссия по эпидрасследованиям с участием прокурора района и наряда полиции ожидала допуска в медизолятор, где находились пострадавшие дети.

Только по состоянию на 11:55 директор ООО Детский оздоровительный лагерь санаторного типа Славутич в присутствии двух адвокатов позволила начать работу комиссии, говорится в сообщении.

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