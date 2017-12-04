В Латвии предложили признать российские СМИ иностранными агентами

Источник: 112.ua

Член правления Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП) Раймонд Лейниекс-Пуке призвал закрепить за российскими телеканалами, которые вещают на территории Латвии, статус иностранных агентов.

Документ размещен на manabalss.lv — официальной платформе общественных инициатив, где граждане могут собирать необходимые 10 тыс. подписей для передачи документа в сейм (обрабатывается администрацией сайта, после публикуется).

"Мы уже отправили письмо с нашим предложением в сейм. Однако если нам удастся собрать необходимое количество подписей, латвийский парламент будет обязан заняться этим вопросом", — рассказал он изданию.

По мнению Лейниекса-Пуке, российские телеканалы напрямую связаны с Кремлем и пытаются подорвать единство Евросоюза и НАТО. Статус иноагентов значительно ограничит их деятельность.

Кроме того, парламентарии обратились к латвийскому министерству экономики с просьбой повысить цены на вещание на русском языке.