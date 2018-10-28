В "ЛДНР" пытались вывезти серебро и мобильные

Источник: Корреспондент.net

На Донбассе задержан выходец из временно оккупированной Горловки, который пытался незаконно вывезти в отдельные районы Донецкой и Луганской области украшения из серебра и мобильные телефоны. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook в воскресенье, 28 октября.

Согласно сообщению, гражданин Л. пытался в тайнике в дверной карте частного автомобиля перевезти в "ЛДНР" более 3,6 кг ювелирных изделий из серебра и 20 мобильных телефонов. Общая стоимость товарно-материальных ценностей составляет 159,8 тысячи грн.

В отношении нарушителя составили протокол. Ему грозит штрафа от 170 до 1700 грн с конфискацией товаров, которые пытались незаконно перевезти.